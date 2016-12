TMW RADIO - Emery: "Si parla del mio futuro ma penso solo a lavorare"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Paris Saint Germain Unaj Emery ha parlato in zona mista durante il Globe Soccer Awards a Dubai. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio: "Si parla molto del mio futuro, ma penso solo a lavorare. La gara in Champions contro il Barcellona? Dobbiamo segnare più gol di loro. Il Paris Saint Germain lavora per migliorare, sia per il presente che per il futuro. Oggi siamo qui per parlare di calcio in generale, non mi concentro sul mercato, non è il momento per parlarne. Adesso penso a questo evento, quando tornerò a Parigi ricomincerò a lavorare".