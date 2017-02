TMW RADIO - Fedele: “Tianjin, Kalinic archiviato. Napoli, perché le clausole?”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Fedele, agente sportivo e storico procuratore di Fabio Cannavaro, ha parlato attraverso TMW Radio del Tianjin Quanjian allenato dall'ex difensore della nazionale e non solo.

Partiamo dal mercato legato al club cinese. “Kalinic è un discorso archiviato. Destro può fare al caso di Cannavaro? No, credo che nessun calciatore italiano possa fare al caso della squadra cinese. Loro stanno monitorando tanti calciatori che, su indicazione del presidente, non devono superare i 30 anni. Slimani era un nome circolato, ma serve al Leicester per salvarsi in Premier e per la Champions. Il Tianjin ha una grande rete di osservatori, che sono attivi in Inghilterra e non solo. La trattativa per Kalinic poteva andare in porto, ma è stata interrotta per diversi motivi”.

Parliamo del Napoli. Sarri non vuole parlare di Real Madrid. Quella azzurra riesce a ragionare da grande squadra? “Mi permetto di fare una osservazione diversa, non penso al Genoa perché il campionato è finito. Il Napoli deve fare il salto di qualità a Madrid, sono certo che la squadra partenopea riuscirà a fare gol in casa del Real. C'è bisogno che la squadra dimostri personalità, come non accadde l'anno scorso in qualche occasione. La squadra deve crescere in personalità”.

Il problema è non prendere troppi gol a Madrid. “Il Real ha terzini che, di regola, devono sempre attaccare e non difendere. Quindi ci saranno Carvajal e Marcelo che saranno due ali, con una squadra proiettata in avanti. Il Napoli concede palle gol, concederli ai calciatori del Real può essere letale. Tutto sta, dopo i primi 5', a capire che il Napoli deve interpretare la gara senza timore reverenziale”.

Sarri resta a Napoli anche l'anno prossimo? “Credo che resti, anche se ieri s'è parlato di Juve. Il Tempo è stato chiaro, ma credo che resti a Napoli”.

Ghoulam rinnova? “Credo di no, quindi può partire”.

Mertens? “C'era l'accordo per il rinnovo, manca l'intesa sulla clausola rescissoria. Mi sa che c'è stata una piccola ripresa per qualche bonus in più”.

Insigne rinnova? “Non per il momento, a certe condizioni lo rinnoverei”.

Koulibaly? “C'è una clausola da 60 milioni di euro. Se voglio costruire una squadra per vincere, perché mettere le clausole? La Juve non le inserisce. Il Napoli grazie a De Laurentiis è sempre in Europa, non si può lottare per lo scudetto ma solo per le posizioni di rincalzo. Se inserisci clausole risolutive, fai una vendita annunciata. Il Napoli è una società strutturata bene, ma è monocratica”.