TMW RADIO - Ferri: "Assenze Inter? Non punterei su Gabigol per sostituirli"

Ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ora opinionista Mediaset, Riccardo Ferri parla a TMW Radio del post Juventus-Inter. "Ci sono i presupposti perché la decisione potesse essere diversa ma andiamo oltre altrimenti non ne usciamo più. E' stata una bella gara, l'Inter ha mostrato di poter accorciare le distanze con una squadra comunque imbattibile in casa. Icardi e Perisic squalificati per due giornate? E' un peccato, sono due giocatori di grandissima qualità, fanno reparto da soli come si suol dire, insieme a Candreva. Però ci sono Palacio ed Eder, sulla carta le prossime sembrano favorevoli all'Inter (Empoli e Bologna, ndr). Sono state reazioni evitabili, le loro, ma sono stato giocatore e a volte perdi la misura come successo a Icardi e a Perisic ma la gestione di Rizzoli non è stata ottimale. Brozovic out? Purtroppo è così. Anche il Milan ha problemi in questo senso, mancano giocatori importanti in un momento cruciale dell'anno. Servirà lo spirito giusto ma l'Inter ha i suoi equilibri. In mezzo ha alternative, Kondogbia sta facendo bene e può sopperire all'assenza di Brozovic al quale auguro comunque di riprendersi al più presto. Lì vedo il francese o Medel, se nei due davanti alla difesa. Sulla trequarti ci sono Palacio, Eder, Banega, Joao Mario e pure Gabigol che può essere alternativa a gara in corso. Pioli, senza dubbio, ha una rosa importante e ha recuperato giocatori che avevano perso autostima. Gabigol? Non ci punterei adesso. La condizione la prendi giocando, non ha mai giocato una gara intera e non puoi mettere in campo uno che va sostituito in partenza. Può acquisire minutaggio ma opterei per Palacio o Eder, poi Joao Mario e Banega".