TMW RADIO - Ferri: "Inter, Pioli bravo a trovare il giusto equilibrio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha commentato le ultime uscite dei nerazzurri: "Diciamo che hanno fatto dei passaggi dovuti, attraverso la gara col Napoli hanno capito alcuni errori che in passato hanno rappresentato i problemi dell'Inter. E Pioli è stato bravo a risolverli: ha trovato un equilibrio che tutti pensavamo servisse ma non sapevamo come ottenere. Inoltre, ha saputo recuperare alcuni giocatori che avevano perso un po' di fiducia nei propri mezzi".

Il segreto è nella fase difensiva?

"Basta leggere le sue dichiarazioni: parla sempre di lavoro di gruppo. Vuol dire che da parte di tutti c'è la massima disponibilità. Non dimentichiamo la crescita di Kondogbia e Brozovic, due giocatori che danno garanzie al settore difensivo. E poi ha recuperato Murillo. Il problema non è mai stato in attacco: in questo momento l'Inter occupa gli spazi in maniera perfetta quando perde palla".

Con Pioli anche gli esterni offensivi sembrano recuperati. Candreva è sempre stato convincente, Perisic appare sulla strada giusta.

"Beh, penso che nessuno avesse dei dubbi sotto questo profilo. Il dubbio era legato a come una squadra così potesse non ottenere risultati. Si torna all'equilibrio: servono giocatori che interpretano i propri ruoli, che hanno la duttilità nelle proprie corde. Si vede una disponibilità che non c'era con De Boer: non c'erano idee, ma non c'era neanche la condizione fisica adatta".

Dove può arrivare questa Inter?

"Io credo che possa ambire alle prime tre posizioni. È chiaro che gli scontri diretti diranno la loro, nella seconda parte di stagione viene il braccino a tante squadre. L'Inter invece sa gestire le situazioni e questo può essere decisivo negli scontri diretti".