TMW RADIO - Fiore su Lazio-Roma: "Nessuna è favorita. Inzaghi ha stupito tutti"

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a TMW Radio in vista del derby di Coppa Italia di questa sera: "I presupposti perché sia una bella partita ci sono tutti. Le squadre vivono un bellissimo momento e stanno facendo un'ottima stagione, la Lazio anche meglio di quello che si potesse pensare in estate. Sta dimostrando di essere solida, esprime un buon calcio. Non esiste una favorita, anche perché il derby riserva sempre delle sorprese e spesso ci sono degli episodi che decidono le partite. Forse la Roma parte leggermente avvantaggiata ma in queste gare tutto si livella. Un derby che mi ricordo? Purtroppo non l'ho mai vinto, anche se rimango legato a quello in cui segnai l'1-0 (stagione 2002-2003), finito poi 2-2. Inzaghi? E' stata una sorpresa per tutti, anche per sé stesso probabilmente. In estate c'erano tanti dubbi sulla Lazio, lui si è messo a lavoro, in silenzio. C'è tanto del suo in questa Lazio".