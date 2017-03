TMW RADIO - Fiorentina, Corvino: "Pensiamo all'oggi. Semplici? Un vincente"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW Radio, il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del momento dei viola: "La parola patto l'avete usata voi. Noi volevamo far capire che, mentre voi giustamente parlavate del futuro, noi dovevamo pensare al presente. C'era e c'è un obiettivo da inseguire giornata per giornata".

Quanto pesa la vittoria col Crotone?

"È importante soprattutto per tutti i nostri tifosi. Quando ci sono da raggiungere dei risultati si raggiungono unendo le forze. In questo momento ci mancano i tifosi, che sono rimasti delusi soprattutto dall'eliminazione dall'Europa League e vogliamo far dimenticare questa delusione".

Milenkovic è un nome che interessa?

"Come ho sempre detto, per noi è importante il presente. Di tutto ciò che può succedere nel futuro non ne voglio parlare: le società serie pensano al presente".

Semplici può essere l'allenatore del futuro?

"Semplici è un allenatore che ho pensato di portare in Primavera perché mi sembrava un vincente. Oggi lui è impegnato con la SPAL per cercare di arrivare in Serie A ed è questo l'augurio che gli faccio".