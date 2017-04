TMW RADIO - Fiorentina, Tello: "Europa lontana, ci è mancata fortuna"

Fonte: TMW Radio - Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Queste le parole di Cristian Tello nel post partita di Fiorentina-Empoli: “La cosa più importante era fare i tre punti e non sono arrivati: non abbiamo fatto una buona partita, è mancata una buona dose di fortuna oggi. Adesso lavoreremo la settimana come sempre, cercheremo di fare bene contro l’Inter, sappiamo che contro squadre così importanti facciamo sempre bene. Il rosso a Kalinic? Ha protestato dicendo che i due gol erano irregolari e che il rigore non c’era, poi non so cosa gli ha detto di preciso. L’Europa lontana? Sì, oggi lo è ma mancano ancora alcune partite per raggiungere questo traguardo”.