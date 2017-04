TMW RADIO - Galli: “Adjapong quasi completo, Pezzella piace a tanti club”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Galli, agente di diversi calciatori, ha parlato dei suoi assistiti attraverso le frequenze di TMW Radio. “Adjapong? È un ragazzo con grande umiltà e con grande forza caratteriale, ha sempre fatto bene in ogni ruolo in cui l'ha schierato mister Di Francesco. Diventerà importantissimo per il Sassuolo e per il campionato italiano, è un elemento quasi completo. Pezzella? L'Udinese, come qualche altra squadra, è sempre interessata al ragazzo del Palermo. Ha prospettive importanti, è un esempio di forza fisica e tecnica. È un prospetto importante. L'Udinese aveva visto una prospettiva rosea, per questo lo aveva chiesto a gennaio”, le parole del procuratore che ha poi commentato la situazione legata a Crimi e Coda: “Stanno facendo molto bene, già in estate Coda avrebbe dovuto salutare Salerno ma Lotito l'ha trattenuto. Può fare altri 4-5 gol da qui a giugno, a fine stagione parleremo del futuro anche se Salerno è una piazza importante. Massimo, però, ha voglia di riprovare la Serie A che gli è stata tolta per un infortunio. Può fare benissimo in A, puntando anche alla doppia cifra. Crimi è un calciatore sempre stato tra i protagonisti, sta facendo bene a Cesena”.