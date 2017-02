TMW RADIO - Gregucci: "Lazio ha qualità ma occhio al falso nueve del Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio è intervenuto a TMW Radio per parlare della sfida di stasera dei biancocelesti contro il Milan: "La squadra di Inzaghi affronta un avversario difficile e in salute. La vittoria col Bologna è stata per il Milan un toccasana. La Lazio comunque è solida, il tecnico ha fatto un gran lavoro anche nel cervello dei ragazzi. Difensori come De Vrji ne vedo pochi, centrocampisti come Parolo, Biglia, Anderson soon eccellenti. Come patrimonio tecnico la Lazio ha delle eccellenza del nostro campionato. Le due squadre fanno un calcio propositivo, entrambe cercano di far gol. Deulofeu è velocissimo ma anche Anderson e Keita lo sono: in campo aperto la Lazio può far male a chiunque. Se il falso nueve del Milan può dar noia alla Lazio? Sì può creare dei problemi, Deulofeu oltretutto viene dal Barcellona... il falso nueve lo hanno inventato loro ma Inzaghi avrà preparato bene la gara"