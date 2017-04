TMW RADIO - Inter, Joao Mario: "Forse dobbiamo cambiare qualcosa"

Fonte: Dall'inviato Francesco Fontana

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Il centrocampista dell'Inter, Joao Mario, ha parlato in mixed zone dopo la sfida contro il Milan. "Peccato pareggiare così, volevamo vincere questo derby. Il calcio è così, all’andata siamo stati noi a pareggiare all’ultimo secondo. L’arbitro? Tutto normale, l’altra volta eravamo stati noi. Il calcio, fino al fischio dell’arbitro, ti dà sempre possibilità. La colpa è di tutti, ora dobbiamo mostrare le qualità per stare qui, lavorare tutti insieme. La cosa più importante è la testa, non credo manchi lavoro. Forse dobbiamo cambiare qualcosa. Fiorentina e Napoli sono squadre di qualità”.