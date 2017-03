TMW RADIO - L'accusa di Pruzzo: "Stasera la Roma ha sottovalutato la Lazio"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, ai microfoni di 'TMW Radio' ha commentato la sconfitta dei giallorossi contro la Lazio nella gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Non vorrei che i ragazzi di Spalletti avessero sottovalutato l'impegno, forse hanno pensato di essere troppo superiori. La Lazio ha meritato, la Roma sul terreno di gioco ha fatto davvero poco".

E' 'colpa' della gara contro l'Inter?

"Non mi sembra, a questi livelli devi essere preparato a tutto. La Roma ha perso una grande occasione, il 2-0 è recuperabile, ma la squadra giallorossa mi è apparsa molto deludente. La Lazio, al contrario, ha giocato bene, ha sfruttato le occasioni a disposizione. Non ha fatto cose straordinarie, ma ha approfittato di una Roma sottotono".