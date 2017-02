TMW RADIO - L'obiettivo di Vecino: "La Viola in Europa vuole arrivare lontano"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Federico De Luca

Matias Vecino, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in mixed zone al termine della gara contro il Borussia Mönchengladbach valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I viola hanno vinto 1-0 grazie a una punizione vincente di Federico Bernardeschi. Queste le parole raccolte da TMW Radio: "Stasera - ha detto - l'importante era vincere. Nel primo tempo abbiamo sofferto, volevamo pressare alti ma loro non ci davano punti di riferimento. Nella ripresa siamo cresciuti".

Cosa servirà nella gara di ritorno?

"Stare alti, pressare e non lasciargli spazi tra le linee".

Cosa avete detto a Bernardeschi?

"Gli abbiamo fatto i complimenti. Ora guardiamo avanti che abbiamo tante gare importanti da giocare".

Dove può arrivare la Fiorentina in questa Europa League?

"Speriamo di arrivare lontano, ma c'è ancora la gara di ritorno e non c'è nulla di scontato".

Domenica giocherete a Milano coi rossoneri. E' uno scontro diretto?

"Sarà una gara difficile, abbiamo pochi giorni per prepararla e dobbiamo provare a recuperare nel migliore dei modi".