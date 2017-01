TMW RADIO - Liverani: "Biglia e Keita da non cedere. Eder un buon innesto"

Intervistato dalla redazione di TuttoMercatoWeb Radio, l'ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani ha fatto il punto sulle dinamiche di mercato di casa biancoceleste.

Ecco le sue considerazioni: "Bisogna programmare, quindi se l'idea iniziale era quella di non cedere subito Biglia e Keita, la cui situazione dovrà essere risolta il prima possibile, è necessario continuare su questa linea. Parliamo di giocatori importanti, quindi meglio posticipare ogni discorso a giugno. El-Ghazi? Lo conosco, è un ottimo giocatore e fino a poco tempo fa costava anche parecchio. Potrebbe essere un'opzione importante, anche se per gli stranieri non è mai facile arrivare in Italia a gennaio. Lasagna vice-Immobile? È un ottimo giocatore, ma molto dipenderà dall'eventuale cessione di Djordjevic. Eder alla Lazio? È un attaccante forte che ha conquistato anche la Nazionale. A Genova ha fatto benissimo. Magari a giugno si potrà fare un sacrificio per prenderlo".