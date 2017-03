TMW RADIO - Lodetti: "Con la Juve arroganza arbitrale. Rigore inventato"

L'ex Milan Giovanni Lodetti ha parlato a TMW Radio nel corso del programma MilanNews: "Nel secondo tempo, il Milan ha giocato alla pari della Juventus, mentre nel primo non abbiamo fatto bene a parte i primi minuti. Il pareggio sarebbe stato più giusto. Dico una provocazione: a questo punto non andiamo più a Torino, lasciamogli i tre punti così la prossima volta evitiamo le squalifiche. L’arroganza arbitrale non è giusta. Non si può inventare un rigore così al 95’. La Juve è già forte, non ha bisogno di aiuti. Poi non è possibile che dopo ogni fischio ci sono sempre giocatori bianconeri che contestano l’arbitro, Higuain non faceva così al Napoli. Il rigore di venerdì non c’era assolutamente. Se tutte le squadre escono dallo Stadium arrabbiate, è perché si sentono defraudate".