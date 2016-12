TMW RADIO - Maniero: “Bene il Milan a Doha, grande lavoro di Montella”

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Filippo Maniero, ex attaccante di Milan e Venezia, ha parlato a TMW Radio tornando sull'argomento legato alla Supercoppa italiana che ha visto i rossoneri trionfare contro la Juventus ai rigori. “Credo che il Milan abbia meritato per quanto s'è visto sul campo. È logico che in gara secca si può trovare una squadra che sta meglio, per quanto visto in campo credo che il successo milanista sia meritato”, le parole di Maniero che ha poi proseguito: “Montella sta facendo un grande lavoro, il merito è suo. La rosa ha buoni calciatori ma non ci sono fuoriclasse, non ci sono calciatori in grado di lottare per la Champions League o per vincere il campionato. Manca il Cristiano Ronaldo della situazione, così come manca un calciatore come Higuain. Se i calciatori seguono l'allenatore, si può fare davvero bene. Come è accaduto finora”.

Spazio a Bacca o Lapadula? "Non so, sono discorsi difficili da fare. Chi può scegliere è ovviamente il mister, che li vede allenarsi ogni giorno. Bacca ha dimostrato di essere un grande attaccante, Lapadula mi piace. E' al primo anno in Serie A, ma sembra che giochi in massima divisione da dieci anni".

Ancora fiducia a Bacca, quindi? "Certo, per il ruolo di attaccante ci sono due calciatori. Il colombiano o Lapadula, una grande squadra deve avere due alternative per ogni ruolo".