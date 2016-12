TMW RADIO - Maradona: "Deluso da Higuain? No, ADL ne ha approfittato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da TMW Radio in quel di Dubai, Diego Armando Maradona ha parlato di Gonzalo Higuain: "È sempre stato forte, ha fatto diversi gol nel Napoli però ha scelto la Juve e continua a essere forte".

Deluso dal passaggio alla Juventus?

"No, credo che i giocatori debbano vivere il loro momento: Higuain ha fatto 36 gol e De Laurentiis ne ha approfittato".

Oggi Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior calciatore al mondo. Chi è più forte tra il portoghese e Lionel Messi?

"È difficile, ci sono piccole differenze tra i due: può vincere chiunque fra i due, come anche Neymar che si sta mettendo in mostra".