TMW RADIO - Marocchino: "Dopo la Juve, fossi interista sarei stizzito anche io"

Domenico Marocchino ha parlato a TMW Radio del campionato italiano. "Fossi stato tifoso dell'Inter, mi sarei stizzito dopo la partita con la Juventus. Purtroppo in area si usano troppo le mani, la Juve deve ricordarselo in Europa. In Italia dovrebbero giocare a torso nudo... Se mi prendevano la maglia all'epoca, mi arrabbiavo tanto. Per quello e per gli sputi, più che per la botta. Quando ti tirano la maglia è come quando vieni interrogato a sorpresa a scuola. Mandzukic su Icardi? Perché uno deve entrare in scivolata in area? Solo con Maradona era un problema lasciargli il tempo. Con gli altri è solo un vantaggio. Perché entrare deciso quando puoi mettere il piede e fare il contrasto? Corri solo rischi inutili. Se c'è uno Scirea nel calcio di oggi? No, non c'è. L'ultimo che gli somigliava per correttezza ed eleganza è Nesta. Prima ancora Baresi ma Scirea era anche capace, nell'area avversaria, di far due gol in campionato saltando gli avversari in dribbling. Ora è cambiato l'approccio in campo ma i ritmi sono cambiati relativamente. E' cambiata la densità, ma ci sono pro e contro. Higuain? Non mi ricorda nessuno in particolare. C'erano Graziani, Bettega, Pulici, Pruzzo, poi Careca. Da un certo punto di vista mi può ricordare vagamente un misto tra Graziani e Pruzzo".