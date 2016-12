TMW RADIO - Martorelli: "Juve, dubbioso che Witsel arrivi ora. Allegri non si discute"

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, agente e grande esperto di mercato è intervenuto oggi a TMW Radio e ha espresso il suo punto di vista sulla Juventus e le possibilità che i bianconeri possano mettere a segno il colpo Witsel. "La Juve in questo caso si imbatte in una società che non ha bisogno di soldi. Lo Zenit può permettersi il lusso di perderlo a zero. Ho dei dubbi che possa sbloccarsi questa situazione, allo Zenit hanno già dimostrato in altri casi di poter perdere a zero certi giocatori. Sei milioni sono sempre sei milioni ma per lo Zenit evidentemente sono... briciole. La Juve è consapevole di non poter avere la certezza di acquistare adesso Witsel però due giocatori li prenderà: a centrocampo ha bisogno numericamente di rinforzi". Poi si è espresso sul futuro di Allegri. "Se lo si discute da un punto di vista tecnico mi viene da ridere visti i grandi risultati che ha ottenuto. Sbagliare qualche partita è umano, ma quel che ha fatto è stato straordinario. Poi che Allegri a fine ciclo di un triennio possa prendere in considerazione l'idea di andare in Premier, magari in un club prestigioso come l'Arsenal è un altro aspetto. e che riguarda un punto di vista personale di Allegri".