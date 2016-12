TMW RADIO - Mazzola: "Icardi meglio di Higuain. Bravo Pioli, sembra Herrera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il peggio è passato. Più importante della vittoria, c'è il modo in cui l'hanno ottenuta. Sono positivo". Parole e pensieri di Sandro Mazzola, ex bandiera nerazzurra che ai microfoni di 'InterLine' - trasmissione in onda su 'TMW Radio' - ha commentato la vittoria ottenuta ieri sera dall'Inter contro la Lazio. A San Siro la partita è finita 3-0.

Sosta utile a questo punto della stagione?

"Meglio così. Meglio fermarsi subito e ricaricare le batterie".

Duello Icardi-Higuain, lei da che parte sta?

"E' difficile decidere, ma alla fine sono dalla parte di Icardi".

Pioli s'è inserito alla grande.

"Si, s'è inserito nel modo giusto. Proprio come Herrera, ha deciso di allenare prima la testa e poi le gambe".

Dove si vede maggiormente la mano di Pioli?

"Nella convinzione che hanno i giocatori nel fare le cose".

Tra i singoli chi l'ha sorpresa di più nell'ultimo periodo?

"Un po' tutti rendono di più".

Ritorno in Champions League traguardo possibile?

"Secondo me si. Vista l'ultima gara secondo me bisogna sperare perché c'è questa possibilità".

C'è un giocatore che secondo lei deve dare ancora qualcosa in più?

"Difficile dirlo, bisognerebbe vedere gli allenamenti".