TMW RADIO - Milan, Montella: "E' un nuovo inizio. Felici di aver battuto la Juve"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

L'allenatore del Milan Vincenzo Montella è stato intercettato da TMW Radio all'aeroporto di Malpensa, di ritorno dalla trasferta vincente a Doha: "Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver vinto la Supercoppa. Spero che questo sia un nuovo inizio per il Milan. Ci fa piacere l'abbraccio dei tifosi, non credo che le aspettative nei nostri confronti cambino adesso visto che sono già alte. Juventus? Primeggia in Italia ogni anno, siamo felici di aver battuto una grande squadra".