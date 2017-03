TMW RADIO - Montervino: "Ultima chiamata per il Napoli in chiave 2° posto"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio, Francesco Montervino parla così alla vigilia della gara tra Roma e Napoli: "Questo è l'ultima chiamata utile per poter raggiungere il secondo posto, l'avversario di turno è una squadra fortissima che ha trovato la squadra giusta, anche in termini tattici. Ma per il Napoli è l'ultimo banco di prova, andando a -8 sarebbero dolori".

La sorpresa Rog potrebbe scendere in campo già contro la Roma?

"Me lo auguro, è un giocatore davvero forte che per ora ha ricevuto davvero poco per quelle che sono le sue qualità. Oltre alla tecnica ha dimostrato di avere forza nelle gambe e capacità di interdizione, mi auguro di vederlo di nuovo contro la Roma".