TMW RADIO - Muzzi: "La Roma farà la partita ma la Lazio avrà le ripartenze"

In vista del derby di Coppa Italia fra Roma e Lazio TMW Radio ha intervistato il doppio ex Roberto Muzzi: "Sono cresciuto con la Roma e ho fatto tanti anni in giallorosso, salvo poi giocare per un paio di stagioni con la Lazio. Conosco bene entrambe le realtà. Possibilità di qualificazione? In un derby le possibilità sono sempre al 50%. All'andata la Lazio ha fatto una bellissima partita, ma la Roma ha le qualità per fare sua la partita. La Lazio dovrà stare attenta fin dai primi minuti. La Roma farà la partita, ma la Lazio avrà a disposizione le ripartenze per fare male ai giallorossi. Il futuro di Spalletti? Spero che rimanga a Roma, così come Inzaghi. Spalletti l'ho avuto come tecnico ed è molto bravo, mentre Simone è stato un mio ex compagno e si merita la conferma. Non mi aspettavo facesse così bene fin da subito, ma si vedeva che aveva le qualità giuste per fare il salto di qualità".