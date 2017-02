TMW RADIO - Nervo: "1-7? Poco da commentare. Débacle incredibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Nervo, bandiera del Bologna, ha analizzato il clamoroso 1-7 incassato dai Felsinei contro il Napoli sabato sera dalle frequenze di TMW Radio: "Non credo che il Bologna abbia mai preso sette gol in casa. E' stata una débacle, c'è poco da commentare. Ci sono stati degli episodi a sfavore del Bologna come il rigore sbagliato, poi però c'è il Napoli che è una grande squadra. Quello azzurro il più bel calcio d'Europa? E' una grande squadra e mi sono piaciute le parole di Sarri nel dopogara che ha paragonato la gara col Bologna a quella contro il Palermo. I primi hanno giocato i secondi no, ma che il valore del match era pari ad un 3-1 degli azzurri. La corsa per il titolo? Ho visto il derby d'Italia e ammetto di aver visto un'ottima Inter. La Juventus però rimane in vantaggio. Dietro di loro ci sono tre squadre di livello, con la speranza che i bianconeri perdano qualche punto. Lo dico per il bene della Serie A che invece sembra già chiuso. Serve un po' di emozione in più. La zona retrocessione? C'è un divario tecnico e mentale fra quelle tre e le altre che è difficile colmare. Forse qualche chance in più è per il Palermo. Il voto al mercato del Bologna? 6,5 di stima perché so che la proprietà ha un progetto ambizioso, che punta sul medio termine".