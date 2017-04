TMW RADIO - Paganin: "Inter, con le prime divario sopratutto mentale"

L'ex difensore dell'Inter Massimo Paganin ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione in casa nerazzurra dopo la sconfitta di Crotone che ha azzerato le speranze di un posto nella prossima Champions: "Credo che nelle ultime tre giornate all'Inter sia mancato qualcosa a livello d'intensità. Dopo il pari col Torino, la sconfitta con la Samp si è arrivati alla partita di ieri con un primo tempo inspiegabile. Poi era ovvio che l'Inter riuscisse a schiacciare il Crotone nella sua metà campo, ma la squadra di Nicola ha fatto il possibile per evitare di subire e portare a casa il risultato. Questo è l'epilogo di una serie di risultati che ha portato a non credere, se non a parole, all'obiettivo Champions League”.

Quali le cause?

“C'è tutta una serie di fattori concomitanti e non credo che le colpe siano solo della squadra o solo di Pioli. Ci si aspettava che l'Inter potesse fare cose importanti vista la risalita sotto la guida dell'attuale tecnico anche se nelle 18 gare con Pioli in panchina Juve, Roma e Napoli hanno fatto meglio in termini di punti. Ci si aspettava che in tre gare non proibitive si potesse fare qualcosa di meglio sopratutto a livello mentale. Il progetto resta importante e mira a tornare al vertice e queste gare hanno mostrato che la distanza dalle altre permane sopratutto a livello di continuità e tenuta mentale, manca quella resilenza che ti permette di ottenere risultati su lungo termine”.

