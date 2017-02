TMW RADIO - Palermo, il ds Salerno: "Recuperiamo terreno, i tifosi ci aiutino"

© foto di Alessio Alaimo

Una vittoria che fa tornare il sereno, anche se la strada è ancora lunga. Il Palermo sorride per aver battuto il Crotone. Ed è già subito testa all'Atalanta. "I due risultati ci hanno dato un po' di positività, la situazione era abbastanza complessa ma sono contento per come mi hanno accolto e questo mi dà grande forza e voglia di recuperare il terreno perduto", dice il direttore sportivo rosanero, Nicola Salerno in esclusiva a TMW RADIO.

Lopez s'è presentato nel migliore dei modi. Perché ha scelto lui dopo l'addio di Corini?

"L'ultima parola è sempre del presidente, ma con Lopez ho già lavorato sia quando era calciatore che allenatore: mi fido ciecamente di lui e del suo staff".

Ieri una vittoria importante...

"La strada è ancora lunga. Eravamo spacciati, ora sta tornando entusiasmo in città. La differenza possono farla anche i nostri tifosi, ieri lo stadio ha tifato per il Palermo ma era quasi vuoto".

Sarri ha accusato il Palermo di essersi difeso troppo al San Paolo...

"La prossima volta ci togliamo davanti e gli facciamo fare gol? Se giochiamo come contro il Bologna ne prendiamo sette... Sarri è un allenatore molto bravo, ha fatto bene quando ha avuto squadre deboli e ora. Ma cosa avremmo dovutare fare? Eravamo in difficoltà, siamo andati a giocarci la partita nel migliore dei modi".

Quaison ceduto al Mainz mette in luce Embalo, ieri protagonista.

"Abbiamo giocatori che possono dare una mano al Palermo. C'è bisogno di tutti, la salvezza deve essere una sfida che dobbiamo cercare di vincere. Il cammino è lungo, dobbiamo crederci".

Nestorovski la rivelazione.

"È un rapinatore d'aria di rigore, un giocatore molto bravo. Dobbiamo puntare su di lui, ma abbiamo anche altri giocatori come Embalo e i nostri centrocampisti. Complimenti anche ai difensori che hanno giocato al posto di Gonzalez e Goldaniga. Bravo Andelkovic, aveva problemi fisici ed è stato molto bravo".