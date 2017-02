TMW RADIO - Pancaro: "Lazio meglio del Milan, ma le gare vanno chiuse"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Milan e Lazio, è intervenuto a TMW Radio dopo la gara dell'olimpico di ieri sera: "È stata una bella partita, tra due squadre che stanno facendo un ottimo campionato e che hanno un modo di approcciare le partite molto collaudate. La Lazio ha creato tantissime palle gol ma non è riuscita a concretizzarle, anche grazie a un grande Donnarumma. Nel secondo tempo, per come si era messa la partita, con il Milan che concedeva molti spazi, i biancocelesti avrebbero dovuto chiudere la partita. Se poi una gara rimane aperta è possibile che un giocatore come Suso possa tirare fuori dal cilindro qualcosa. I rossoneri erano rimaneggiati, sono stati messi sotto dalla Lazio in più di una circostanza, ma nonostante questo sono sempre rimasti in partita. Questo è un aspetto molto importante. L'Europa League? Credo che la squadra di Inzaghi abbia acquisito la mentalità da grande squadra, facendo capire di essere forse in vantaggio su Milan e Atalanta. Discorso diverso per l'Inter: dobbiamo capire se i nerazzurri pagheranno la rincorsa che hanno fatto finora. Adesso le partite sono sempre più importanti, e penso per esempio a Milan-Fiorentina di domenica prossima. Montella e Sousa hanno idee molto simili, vogliono sempre fare la partita. Sarà una grande gara, con punti molto importanti in palio. Lo Scudetto? Mai come quest'anno le inseguitrici della Juventus stanno facendo vedere di essere grandissime squadra. Il problema è che la Juventus non dà la possibilità di recuperare".