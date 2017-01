TMW RADIO - Paolo Rossi: "Belotti diverso da me ma stesso istinto da gol"

Fonte: dai nostri inviati alla Hall Of Fame, Lorenzo Marucci e Simone Lorini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Così Paolo Rossi dalla Hall Of Fame di Firenze, nelle parole raccolte da TMW Radio. "Maradona e Falcao sono stati grandi campioni, l'accoglienza è stata per due grandi calciatori, due tra i più grandi di ogni tempo. Il 1982? Non ha termini di paragone, è stato qualcosa di irripetibile. Fiorentina-Juventus? I viola sono una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, hanno giocatori per eccellere. L'ho vista col Napoli, meritava anche lì. Se metti in difficoltà queste big, vuol dire che hai una qualità di squadra notevole. Le manca continuità ma ha calciatori in grado di poter fare la differenza. Se acquisisce continuità, può fare un passo avanti importante. Antognoni? E' la Fiorentina, è la sua immagine. E' uno dei pochi in Italia, si contano sulle dita di una mano, legati a vita a un club. Lui, Maldini, Baresi, pochi altri, Totti con la Roma. Porta la sua esperienza, la sua vita nel calcio, è un ragazzo straordinario e farà bene anche in questo ruolo. La convocazione agli stage di Chiesa? Se abbiamo giovani così bravi, perché non puntarci subito? Altrove quelli bravi vengono fuori a vent'anni. Non serve aspettare. Gioca, sta giocando, ad altri non è stato dato spazio in passato. Viva chi può giocare e maturare, può essere utile per la Nazionale. Io come Belotti? No. E' diverso da me, ha una forza straordinaria. Sembra un toro, magari come istinto sì ma ha una forza fisica diversa dalla mia. Io ero più leggero, ma adesso è il calciatore italiano più forte e promettente".