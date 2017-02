TMW RADIO - Paramatti: "Juve, il titolo puoi perderlo solo tu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Paramatti, ex giocatore della Juventus, ha parlato dell'ultimo turno di campionato ai microfoni di TMW Radio: "La vittoria della Juve? Credo che al di là delle polemiche abbia vinto la formazione più forte. Credo che il risultato sia giusto. Mandzukic esterno? Oggi è fondamentale per la Juventus con questo nuovo schieramento e lo si è visto contro un'Inter in un ottimo momento di forma. La difesa a tre dell'Inter? I nerazzurri hanno un buon gruppo che può permettere a Pioli di cambiare atteggiamento. La scelta del tecnico credo sia stata basata sulla volontà di arginare le quattro punte offensive. Quello bianconero è uno schieramento figlio di un gruppo che sa correre come squadra, fruttando anche le qualità dei singoli. Napoli prima rivale per lo scudetto? Io credo che il titolo lo possa perdere solo la Juventus. E lo sta dimostrando domenica dopo domenica. Il Napoli è un'ottima squadra, che impressiona per la facilità con cui mette in campo le idee di Sarri. Il Bologna è capitato in una giornata di bufera. Le parole di Donadoni contro la direzione arbitrale? Qualche piccola decisione può indirizzare la partita in una direzione piuttosto che in un'altra. Vista la gara di sabato però credo che il finale sarebbe cambiato di poco. Il Napoli si è dimostrato superiore".