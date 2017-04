TMW RADIO - Piccinini su Inter-Milan: "Mi aspetto che oggi si sblocchi Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Piccinini, il telecronista per Premium Sport di Inter-Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW Radio' a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Quella che s'è ieri definitivamente conclusa è un epoca che rimpiangeremo. Non ho nulla in contrario sugli investimenti che arrivano dall'estero, ma il calcio è un settore particolare dove l'elemento passione è molto importante. Gestire una società di calcio non è solo una questione finanziaria. C'è anche una componente emotiva che dovrà entrare in gioco anche per i nuovi proprietari: non adesso, ma magari col tempo".

I nuovi proprietari serviranno anche per aumentare le potenzialità del settore marketing.

"Sia il Milan che l'Inter non hanno finora sfruttato al massimo le potenzialità del marketing. Però, nel calcio questo aspetto non è l'unico. Aumentare il fatturato è il primo passo, ma trasformare queste cose qui in risultati è un'altra cosa".

Che partita ti aspetti?

"L'Inter è imprevedibile, se vediamo la partita di Crotone è una squadra morta, ma dieci giorni prima era tutt'altra squadra. Mi aspetto un'altra Inter".

Icardi e Deulofeu i giocatori di questo derby?

"Sono due giocatori di grande qualità, Icardi mi aspetto si sblocchi