TMW RADIO - Porrini: "L'investimento su Caldara dimostra la superiorità Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Porrini parla in esclusiva a Stile Juventus su TMW Radio. "Alla Juve sono stati gli anni più belli. Poi anche in Scozia, quattro anni importanti coi Rangers, una bella esperienza di vita. In Italia c'è sempre una mentalità diversa; in Inghilterra e Scozia sono stati duri negli anni passati per debellare situazioni che si verificavano agli stadi. Ora vedere una partita Oltremanica è un momento di festa. Da noi siamo indietro. Gli arbitri? In Italia abbiamo i migliori al mondo ma in Inghilterra a fine partita non si fanno più polemiche. La nuova Juve di Allegri? Le sensazioni sono positive. Il momento cruciale della stagione è questo, da marzo alla fine di maggio: ci si giocano gli obiettivi, arrivarci in condizione con le idee chiare sui ragazzi è importante. Fa parte delle tre-quattro candidate per vincere la Champions League. E' una delle pretendenti: gli acquisti estivi hanno determinato una crescita. L'Atalanta? E' uno dei migliori vivai, qualsiasi giovane è nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Chi passa dall'Atalanta può migliorarsi e crescere sempre. Bisogna elogiare chi lavora alla Juventus, anche, perché pescare giocatori dall'Atalanta è importante. Porta da sempre risultati, hai la fortuna di vedere più lungo degli altri e anche ora la Juve si sta muovendo in modo incredibile sul mercato. Caldara? Sta dimostrando di valere l'investimento fatto, partita dopo partita, con grandissime prestazioni. L'accordo di lasciarlo ancora un anno a Bergamo per crescere è la dimostrazione che la Juventus lavora non solo per il presente ma anche per il futuro ed è quello che manca alle altre. Il campionato? Penso che sia scritto indipendentemente da Roma-Napoli. Ha dimostrato di essere la più forte; quando serve il risultato, ha dimostrato di essere superiore anche in Coppa Italia".