TMW RADIO - Prandelli: "Fiorentina, io fuori dai giochi. Bernardeschi top player"

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Garrisca al vento": Il mio presente?: "In questo momento sono totalmente concentrato sui miei figli. Ovviamente seguo il calcio, mi ritrovo spesso con il mio staff per restare sempre aggiornati. Mi auguro di trovare una panchina fra qualche mese, sono pronto".

Il momento della Fiorentina?: "È una situazione particolare. C'è un allenatore che deve cercare di conquistare un posto in Europa, una squadra unita col suo mister, ma al tempo stesso c'è una società che sta cercando di capire quale sarà il futuro del suo tecnico".

Di Francesco il nome giusto per i viola?: "Io parlo sempre da un presupposto: i dirigente devono chiedersi quali sono i loro obiettivi. Vincere un trofeo? Valorizzare i giovani? Gestire pressioni particolari? Da qui parte la scrematura, quando sento che ci sono 8-9 nomi mi spavento. La Fiorentina deve scegliere, non so se sarà Di Francesco, ma tutto dipende da quello che vorrà fare la squadra".

Io di nuovo in viola?: "Io non ho avuto nessun contatto, sono fuori da giochi. Sono un po' imbarazzato quando parlo della Fiorentina. Non me ne sarei mai andato, mi hanno aiutato a fare una scelta importante come quella della nazionale. Sono curioso, Firenze è la mia città e la Fiorentina è la mia squadra".

Il futuro di Bernardeschi?: "Piccola premessa: io sono riuscito a fare solo un stage con la nazionale. Sono stato criticato aspramente per aver convocato un giocatore di serie B. Io lo dissi subito, aveva qualcosa in più rispetto agli altri, un giocatore destinato a grandi palcoscenici. È un giocatore che quando parte palla al piedi ha pochi eguali in Europa. Mi auguro che possa restare a Firenze a lungo, lui e Chiesa potrebbero diventare un punto di riferimento per il futuro".

L'Italia e l'inizio anticipato del campionato?: "Mi auguro che Ventura venga accontentato. Qualcosa è cambiato, evidentemente chi ha scelto Ventura ha un rapporto privilegiato con la Lega. È una cosa molto giusta".

La Juventus?: "La partita più importante sarà con il Barcellona, ma domenica c'è il big match con il Napoli. Da tifoso italiano comunque mi auguro che la Juventus possa andare avanti in Europa".