TMW RADIO - Pres. Pescara: "Non esiste che io debba avere le bombe in casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a far rumore quanto accaduto all'auto del presidente Daniele Sebastiani qualche giorno fa, con lo stesso patron del Pescara che oggi è tornato a parlarne ai microfoni di TMW Radio: "Sono stati due giorni particolari che mi hanno rammaricato e dispiaciuto, specie per la mia famiglia. I messaggi di solidarietà fanno piacere, perché chi ci scrive sa quello che è il nostro lavoro, ma non esiste al mondo che uno debba avere le bombe in casa per un gioco. Io ho dei limiti e prima di tutto devo guardare ai conti della società, poi se c'è qualcuno più bravo meglio ancora".

C'erano state minacce o avvisaglie che facessero presagire questa situazione?

"Assolutamente no. Questa è opera di quattro scalmanati che non possono macchiare una tifoseria e una città intera. Non posso pensare che il tifo biancoazzurro possa arrivare a questo dopo due anni di Serie A in cinque stagioni di gestione. Mi auguro che la cosa si fermi qui, ma se qualcuno è disponibile a subentrare, io sono a disposizione. Se arriverà un'offerta e sarà congrua alle nostre aspettative, anche per il bene del Pescara, sarà valutata".

Ha parlato con Oddo e la squadra dopo quanto accaduto?

"Sono andato agli allenamenti, era giusto stare insieme con il nostro gruppo di lavoro. Sono sempre stato molto vicino alla squadra e al tecnico, andiamo avanti cercando di migliorare. Certo, facendo la guerra con le fionde è difficile vincere: con questo sistema di ripartizione dei diritti tv, alla fine del campionato le neopromosse spesso retrocedono. Con cinque punti in più o in meno, poco importante. Deve essere un motivo di riflessione, perché avere un campionato spaccato in tre non giova a nessuno. Poi non è chiaro come mai squadre come noi debbano essere contestate, anche se questo non giustifica quello che è accaduto a casa mia".

Lei è uno dei presidenti più vincenti nella storia del Pescara, cose del genere le fanno pensare che nel calcio si dimentica del bene fatto con una rapidità incredibile?

"Non ho mai pensato che qualcuno dovesse dirmi grazie, ciò che abbiamo fatto per il bene del Pescara, per evitare che il Delfino sparisse dal calcio e nessuno di noi ha mai pensato di farlo per la gloria. Riteniamo e ritengo in prima persona, che non si possa arrivare ad una contestazione di questo tipo perché non c'è motivo. La nostra squadra ha sempre tenuto alto l'onore della città, a dispetto della retrocessione di quattro anni fa e quella che potrebbe arrivare, ma questa è la Serie A. Io non ci sto a fare solo bei campionati di Serie B".

Il Pescara sta vivendo l'avventura in Serie A coi propri mezzi:

"Ce la giochiamo coi nostri mezzi e magari possiamo fare anche qualcosa. Le barricate non sono per noi, abbiamo una idea di gioco che a Pescara è sempre piaciuta. E' chiaro che se ti esponi rischia di prenderne quattro, ma noi la vediamo in questa maniera".

Come ha sentito vicina la città in questi giorni?

"Se avessi avuto un minimo dubbio, me lo sono tolto: Pescara è una città fatta di gente per bene, che sa e riconosce chi lavora in maniera corretta. Dal punto di vista sportivo è ovviamente che tutti soffriamo, sarei pazzo a essere felice delle sconfitte".