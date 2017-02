TMW RADIO - Pulici: “Inzaghi a volte dovrebbe essere più prudente”

© foto di Federico Gaetano

Felice Pulici, ex portiere della Lazio, ha parlato a TMW Radio del momento in casa biancoceleste: “Questa squadra è un po' sprecona, crea tantissime occasioni, ma manca del cinismo necessario per chiudere la gara e si espone a rischi importanti come si è visto contro il Chievo Verona o il Milan. Quando si tira in porta 26 volte e si segna solo su rigore bisogna capire che si possono mettere dentro anche due difensori per spedire il pallone in tribuna e mantenere il vantaggio. Nessuno ti fischia se vinci 1-0 col Milan, perché Suso non deve mai arrivare in area di rigore e tirare in mezzo a tre, non può succedere. Se hai dominato e sei in vantaggio devi saper mantenere il risultato. A Empoli per fortuna si è pareggiato immediatamente, altrimenti si rischiava di non riuscire a recuperare la partita. A volte il mister deve spiegare ai giocatori che qualcosa non quadra e che bisogna essere abili nell'evitare situazioni di difficoltà e rischiare meno, magari coprendosi di più e utilizzando un atteggiamento più difensivo”.

Cosa pensa di Keita? E crede che il giocatore rinnoverà il suo contratto?

“Quando entra si vede che c'è uno spostamento di tutta la squadra perché lui riesce a mettere paura alla squadra avversaria. È un giocatore che ha una grande velocità e facilità di andare a rete che mette in difficoltà gli avversari di turno. Credo che il tira e molla sul contratto andrà avanti molto a lungo. Secondo me in estate sarà ceduto perché è il giocatore che può permettere di guadagnare alla società, ha un suo valore importante però non bisogna attendere troppo per non farsi prendere per il collo”.

Sempre in tema di rinnovi. Terrebbe Milinkovic-Savic?

“Io lo terrei perché è un giocatore che, al di là dei problemi di collocazione, fa molto comodo specialmente sui calci piazzati facendo valere il proprio fisico e la propria capacità di inserimento. È giovane e cercherei di blindarlo”.

Teme la gara contro l'Udinese?

“Mi fa paura la capacità di Delneri, un allenatore che mi è sempre piaciuto, di saper dare un'impostazione valida alla propria squadra. L'Udinese non ha fior fiore di calciatori avendo sempre vissuto su mercati costruito di anno in anno a seconda delle cessioni, ma ha un allenatore davvero importante”.