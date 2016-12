TMW RADIO - Samp, ag. Cigarini: "Alla ripresa valuteremo. C'è anche il Watford"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di #TMWNoStop, Giovanni Bia, ex calciatore e oggi agente, fra gli altri, di Luca Cigarini, ha parlato dei recenti trasferimenti milionari verso la Cina: "Secondo me in quattro cinque anni cercheranno di fare il salto di qualità, stiamo entrando in un mondo di business totale in cui il calcio perderà anche un po' della sua tradizione. Se allarghiamo gli orizzonti perderà un po' del suo significato però purtroppo è così".

Un calcio così può appassionare?

"Non lo so. La vecchia Coppa Campioni era bellissima, purtroppo chi fa calcio guarda al portafogli".

Tornando in Italia, che mercato ci dobbiamo aspettare?

"Secondo me le grandi proveranno a fare qualcosa. L'Inter vuole muoversi in maniera decisa, la Juve deve puntellare quello che sta già facendo. Anche il Napoli si è già mosso".

Dando un'occhiata ai suoi assistiti?

"Non penso di dover fare cose importanti, le abbiamo già fatto in estate. Forse qualcosa con Cigarini".

Udinese o Bologna?

"Ne stiamo parlando, bisogna valutare anche le eventuali uscite. In Italia ci sono le rose bloccate, è una cosa assurda: se una squadra ha sbagliato una mossa in estate deve aspettare comunque".

Qual è la sua intenzione?

"Lui ha voglia di giocare, non è detto che possa non farlo alla Sampdoria. Dopo le feste ne parleremo"

A Udine ritroverebbe Delneri.

"Sì, si conoscono già. E a Bologna ritroverebbe Donadoni. Ci sono tanti allenatori che ha già avuto: anche il Watford di Mazzarri potrebbe essere una strada, poi ci sta tutto".

Federico Ricci può tornare al Crotone o resta al Sassuolo?

"Il Sassuolo l'ha preso in prestito con diritto di riscatto e ci sta che già a gennaio possa riscattarlo. Non si muove, come Ferrari e Dessena: sono giocatori che si trovano bene dove sono".

Si aspettava un'Atalanta così convincente?

"Sono contento di vedere un progetto serio, hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di credere nei propri giovani. Quello che dovrebbero far tutti".

In Portogallo come va Redolfi?

"Esperienza purtroppo negativa sin qui, stiamo valutando qualcosa tra Serie B e Lega Pro, penso tornerà in Italia".