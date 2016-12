TMW RADIO - Santos: "Joao Mario fantastico. Crescerà ancora molto"

© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico del Portogallo campione d'Europa Fernando Santos ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Joao Mario è un giocatore fantastico, molto giovane. Ha fatto bene in Nazionale, giocando anche la finale dell'Europeo Under 21 e con la Nazionale maggiore. Crescerà ancora molto. Paulo Sousa alla Fiorentina? Era un giocatore molto intelligente e adesso è un ottimo allenatore. Nella stagione scorsa ha fatto molto bene, è stata molto buona. Negli ultimi quattro o cinque anni ha fatto un grandissimo lavoro. Quest'anno le cose non stanno andando benissimo, ma ho visto alcune delle sue partite e penso possa migliorare. Ha un grande futuro di fronte a sé. Cristiano Ronaldo? Lo conosco da tanti anni, ha sempre cercato di migliorarsi. Sin dai primi momenti in cui faceva il calciatore è sempre stato un grande professionista e si è sempre allenato al massimo per migliorare nei suoi punti deboli".