TMW RADIO - Sergio: “Pavoletti ok per Napoli, può seguire le orme di Toni”

© foto di Federico Gaetano

Raffaele Sergio, ex difensore del Napoli, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio in occasione della trasmissione A tutto Napoli, organizzata dalla redazione di Tuttonapoli.net.

Maksimovic e Tonelli potrebbero giocare contro la Sampdoria, viste le altre assenze in difesa. “Sono calciatori importanti, ma non giocano da un po' di tempo. Forse questo è l'unico handicap che può starci, ma sono calciatori di esperienza e spessore. La loro esperienza sopperirà allo scarso impiego, ma sono calciatori importanti”.

Sono costanti anche tanto in sede di mercato. Maksimovic ha giocato poco, per Tonelli potrebbe essere l'esordio assoluto con la prima squadra azzurra. L'ex Empoli potrebbe patire questa situazione? “Credo che accuserà questa situazione, almeno un po'. Magari non subito, perché ha grande voglia di mettersi in mostra e mostrare di stare bene. Per esperienza diretta, credo che avrà problemi tra due o tre gare. Quando, poi, inizierà a carburare”.

Quanto ti ha sorpreso la crescita di Koulibaly? “Tantissimo, anche perché prima aveva sempre degli alti e bassi. Con l'arrivo di Sarri, ha imparato tanto. Non a caso è cercato dai migliori club al mondo, il mister è stato fondamentale nella crescita del difensore”.

Pavoletti è l'attaccante che serviva? “E' un attaccante di peso, peccato che sia arrivato tardi a grandi livelli. In altri campionati, a venti anni sarebbe stato titolare. È stato snobbato dai nostri club, è stato un vero peccato”.

Pavoletti può seguire le orme di Toni? “Credo di sì, le caratteristiche tra l'altro sono quelle”.

Reina qualche volta è messo in discussione, ma una personalità come quella dello spagnolo quanto pesa in termini difensivi? “Credo che sia un calciatore troppo importante, per un difensore avere un portiere simile alle spalle è fondamentale. Fa quasi reparto da solo, riesce a trasmettere sicurezza e personalità alla difesa. Ha commesso qualche piccolo errore, ma non ci sono tanti portieri all'altezza di Reina. O almeno, che possano sostituirlo in maniera egregia. Perin e Sportiello sono portieri importanti ma la piazza azzurra è difficile”.

Gabbiadini, invece, è destinato all'addio. “Si pensava a Manolo come erede di Higuain, invece c'è stata l'esplosione di Milik. Secondo me Gabbiadini è un grande calciatore, gli serve solo quella fiducia per un attaccante è importantissima”.

Chi è stato il migliore azzurro nel 2016? “Direi Milik, perché è stata una grande sorpresa. Nessuno si aspettava questa esplosione, peccato solo per l'infortunio. Si riprenderà, il Napoli ha trovato un grande calciatore”.