TMW RADIO - Suso: "Rinnovo, nessun problema. Closing? Ci pensa Berlusconi"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Queste le parole di Suso al premio 'Amico dei Bambini' a Milano. "Sono molto contento per il premio, è una cosa bella, un orgoglio. Voglio continuare a lavorare, ora ci aspetta il Chievo, noi a San Siro abbiamo il dovere di vincere sempre e vogliamo farlo anche contro il Chievo -ha detto l'esterno del Milan-. E' lo stadio più bello dove fare gol ma l'importante è vincere per noi. Il ritardo nel closing? Siamo calmi, nello spogliatoio non se ne parla perché non possiamo fare niente. Ci pensa Berlusconi e sa cosa fare. Non so cosa stia succedendo, quel che succederà, Berlusconi deciderà il meglio per il club. Il mio rinnovo? Sto aspettando e non ci sono problemi di sorta. Sono calmo, non c'è nessun problema. Contatti tra il mio agente e i rappresentanti del nuovo club? No. Montella? Non parliamo del closing, dei cinesi, se pensiamo anche a loro in una situazione che non era prima anche facile non è giusto. La corsa all'Europa? Abbiamo visto tutti che Inter, Lazio e Atalanta non perdono colpi. Noi dobbiamo far bene anche contro le squadre piccole, sia in casa che fuori, dobbiamo vincere sempre senza dargli respiro".