TMW RADIO - Tavecchio: "Supercoppa a Doha spot per il calcio italiano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente Carlo Tavecchio ha parlato ai microfoni di TMW Radio da Doha prima della Supercoppa Italiana: "Quella di oggi è una presentazione di due squadre di alta classifica, è un brand italiano che viene esportato e che mette in mostra tanti bravi giovani. E' uno spot importante per il calcio italiano. Qua c'è un clima ideale per una partita di calcio, l'Italia è giusto che sia presente in questo contesto mondiale. I giovani del Milan? Stiamo facendo una politica improntata sui centri di formazione federale, abbiamo oltre 800 giovani in Italia. Locatelli? Tutti sanno che è in rampa di lancio. Spero anche per la Nazionale".