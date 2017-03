TMW RADIO - Torricelli: "La Juventus non è così inferiore al Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto durante la trasmissione Stile Juventus, in onda su TMW Radio, l'ex Juventus Moreno Torricelli, commenta così il sorteggio di Champions League, che vedrà i bianconeri affrontare il Barcellona: "Il bello della Champions League è giocare questo tipo di sfide. La Juventus potrà giocarsi le sue carte per passare il turno, sarà una sfida giocata fino all'ultimo. La Juventus secondo me ha buone possibilità, il Barça ha preso 4 gol a Parigi. Poi c'è stata la remuntada del Barcellona, con il PSG che ci ha messo del suo: la Juve però ha il migliore portiere del mondo e la miglior difesa. Presi singolarmente i giocatori sono alla pari, nonostante i vari Messi, Neymar e Suarez. Nei 180 minuti le possibilità possono aumentare rispetto ad una finale in casa. La prima in casa? Giocare la prima alla Stadium aiuterà a rompere il ghiaccio, iniziare in casa potrebbe essere un piccolo vantaggio".