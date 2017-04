TMW RADIO - Ugolini: "Higuain? Mai visto un San Paolo così. Ieri serviva Milik"

"Fischi a Higuain? Sicuramente non lo hanno aiutato. Credo sia rimasto sorpreso da questa accoglienza, sperava in qualcosa di diverso, ma i tifosi si sono sentiti traditi: non tanto perché ha lasciato il Napoli, ma perché è andato alla Juventus". Così Massimo Ugolini, inviato del Napoli per Sky Sport, ha commentato il ritorno di Gonzalo Higuain al San Paolo il giorno dopo il pareggio tra Napoli e Juventus. "I fischi l'hanno condizionato e - prosegue - hanno condizionato anche la Juventus che è apparsa molto schiacciata. Da anni frequento il San Paolo e una cosa del genere non l'avevo mai sentita, una cosa unica da vivere".

Quali insegnamenti può trarre il Napoli dalla gara di ieri?

"Una squadra che chiude il match con più del 70% di superiorità territoriale deve segnare di più ed essere più cinica, magari proponendo qualche alternativa in più. Magari Milik in campo avrebbe fatto comodo.

Partirà dall'inizio Milik?

"Secondo me partiranno sempre quei tre, ma molto dipenderà anche dalla condizione fisica di questi giorni. Vediamo i prossimi allenamenti e solo dopo le idee saranno più chiare".

Domenica prossima la sfida contro la Lazio sarà il match decisivo per il terzo posto?

"Sarà una sfida per il terzo posto, sarà una gara importante. E' difficile fare pronostici perché le gare di Coppa Italia influenzeranno lo scontro diretto del fine settimana".