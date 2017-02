TMW RADIO - Ugolini (staff Zenit): "Witsel, l'offerta del Tianjin ha cambiato tutto"

Intervenendo su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Dietro le quinte', Massimo Ugolini, membro dello staff tecnico di Mircea Lucescu allo Zenit San Pietroburgo, ha parlato del mancato approdo di Axel Witsel alla Juventus, passato a inizio gennaio al Tianjin Quanjian.

Sembrava fatta con i bianconeri...

"Sì, prima del passaggio in Cina sembrava fatta con la Juventus. Lui era innamorato del club bianconero e non aveva mai cambiato idea. Poi l'offerta dalla Cina ha cambiato la situazione grazie ai tanti soldi offerti. Lui con noi è sempre stato molto chiaro e ha sempre dato il massimo, poi quando ha deciso di andare via ha cambiato atteggiamento. Addirittura non rispondeva alle chiamate dei compagni".

Qualora non fosse arrivata la proposta dalla Cina, ci sarebbe stato il rischio di perderlo a zero a fine stagione?

"Sì, non lo escludo. La Juventus ha comunque offerto una buona cifra per un giocatore in scadenza di contratto".

Il belga, inoltre, sostenne le visite mediche nella scorsa estate: cosa accadde in quel momento?

"Ne abbiamo parlato, una cosa strana. Detto ciò, dopo il mancato trasferimento a Torino si è comportato da professionista. Diciamo che si è sentito 'coccolato' dalla Juventus. Purtroppo per lui non trovammo il sostituto, questo compromise tutto".