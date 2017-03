TMW RADIO - Venturin: "Lazio, grande merito di Inzaghi. Champions difficile"

© foto di Federico Gaetano

Giorgio Venturin, ex giocatore di Lazio e Torino, ha commentato ai microfoni di TMW Radio la sfida di ieri sera all'Olimpico: "I biancocelesti stanno stupendo tutti, stanno facendo una grande stagione e il merito è anche di Simone Inzaghi che ha fatto un grande lavoro. Si sogna in grande, anche se Napoli e Roma hanno qualcosa in più. Nelle ultime 10 giornate però, può succedere di tutto. la squadra è formata da ottimi giocatori, centrocampo e attacco sono di primissimo livello. La sorpresa è data soprattutto dal fatto che Inzaghi è partito come se fosse un ripiego, ma il gruppo lo sta seguendo in tutto e per tutto. A livello tattico è stato bravissimo, non è rimasto su un sistema di gioco unico, adattandosi anche all'avversario: questo non è certo un demerito. Le partite sono una diversa dall'altra e lui è stato bravissimo".