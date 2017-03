TMW RADIO - Volpecina: "Sconfitta della Juve a Napoli può riaprire i giochi"

© foto di Alberto Maddaloni

L'ex difensore Giuseppe Volpecina, cresciuto nel settore giovanile del Napoli e tra i protagonisti della vittoria dello Scudetto '86/87: "Sarà un'atmosfera molto calda: non c'è bisogno di caricare l'ambiente, sarà già molto carico".

La Juventus è lanciata verso la vittoria del sesto titolo, il Napoli cerca la rimonta sulla Roma e vorrebbe capovolgere il risultato in Coppa Italia. Chi è favorita?

"La Juve ha sempre sofferto a Napoli e lo farà ancora. Sarà una partita difficile, anche per il Napoli, ma soprattutto per la Juve. I bianconeri sono già convinti di aver vinto lo Scudetto e lo penso anch'io, però con una sconfitta a Napoli, considerato che poi vi sarà la trasferta di Roma, si potrebbero riaprire i giochi. In Coppa Italia la squadra di Sarri ha più possibilità secondo me".