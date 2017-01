TMW RADIO - Zavaglia: "Feghouli? Meglio Defrel. Djordjevic merita chance"

© foto di Image Sport

Il procuratore Franco Zavaglia intervistato da TMW Radio ha affrontato i temi caldi del mercato di Serie A: “Non ci sono stati molti movimenti, ma dai risultati che si sono visti già domenica penso che l'Inter abbia fatto un ottimo acquisto con Gagliardini. Altri club stanno buttando le basi per costruire una squadra in ottica futura. Al momento chi ha messo le mani nel portafoglio sono l'Inter appunto e il Napoli con Pavoletti”.

Chi invece dovrebbe fare qualcosa di più?

“Sono sempre contrario agli stravolgimenti di gennaio, però è naturale che qualcosina alcune squadre debbano farlo. Penso alle due Roma anche se non faranno grandi cose e alle squadre che devono salvarsi. In questo senso penso sopratutto al Palermo".

Cosa pensa del possibile arrivo di Feghouli?

“Non so quanta volontà c'è di prenderlo. Portare uno straniero in Italia, considerando anche l'ambientamento, c'è il rischio che sia pronto per la fine del campionato. A quel punto sarebbe di nuovo disponibile Salah anche se al momento la sua assenza non si sente molto. Se interverranno potrebbero prendere un giocatore già pronto come Defrel del Sassuolo e questa sarebbe un'ottima soluzione”.

Pensa che Djordjervic verrà ceduto dalla Lazio?

“Non so se riusciranno a piazzare Djordjevic da qualche parte e non so se vale i 7-8 milioni di euro di valutazione che ne fa la Lazio. È un giocatore che ha qualità, ma solo se gioca da titolare o molto spesso per farle valere altrimenti fatica. Meriterebbe qualche chance in più”.