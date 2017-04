TMW RADIO - Zoff: "Juve, il Triplete è possibile ma occhio alla Lazio"

© foto di Federico De Luca

Il campione del mondo, ex allenatore e giocatore, Dino Zoff, ha parlato così del sorteggio di Champions League che ha abbinato Juventus e Monaco ai microfoni di TMW Radio: "Il Monaco era l'avversario migliore che poteva capitarle, ma la Juve godeva già del pronostico di vittoria della Coppa. Certo, non bisogna sottovalutare la squadra francese, ma i bianconeri con la loro forza e la loro esperienza possono avere senza dubbio il sopravvento. La Juventus è maturata, ha una difesa di ferro e quando riparte è micidiale. Triplete? Credo che sia alla portata della Juve. Finale di Coppa Italia? La Lazio è una squadra pericolosa e la Juventus dovrà stare attenta. I biancocelesti hanno degli attaccanti capaci di saltare l'uomo come pochi altri in Serie A. La Juventus è la favorita sulla carta, ma questa finale non sarà scontata. Inzaghi? Ha fatto particolarmente bene, bisogna fargli i complimenti".