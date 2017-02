TMW RADIO - Zoff: "Lazio, tra Keita e de Vrij più difficile sostituire l'ex Barça"

© foto di Federico De Luca

Intercettato dai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente della Lazio Dino Zoff ha parlato della sfida che attende la squadra di Simone Inzaghi. I biancocelesti giocheranno contro l'Udinese, dove l'ex portiere ha iniziato la sua carriera. "Ci sono 18 punti di differenza e la Lazio ha i favori del pronostico. Poi - ha detto Zoff durante la trasmissione Avanti Lazio - tutte le partite vanno giocate, ma l’Udinese sta incontrando qualche difficoltà. I biancocelesti possono anche lanciarsi in classifica in caso di successo. Dall’altra parte i bianconeri hanno fatto stagioni migliori, ma possono comunque finire a metà classifica. A mio parere è la posizione che allo stato attuale meritano”.

Sui rinnovi, Zoff ha detto: “Sul futuro di Keita non so cosa accadrà. Di certo, se rimanesse, sarebbe un vantaggio. Pochi giocatori oggi sanno saltare l’avversario come lui. Calciatori con le caratteristiche dell'ex giovane del Barça sono molto importanti e, grazie alle sue qualità, la Lazio sta andando bene. Rispetto a de Vrij è più difficile trovare un’alternativa di pari livello. La potenzialità dell’organico comunque c’è, speriamo non si spaventi nei derby”.

Poi, sull’ambiente: “Se le cose dovessero proseguire così, è più facile che si ricompatti l’ambiente. Anche se ultimamente gli stadi non sono pieni come tempo fa. Senz'altro la situazione della Lazio migliorerà col tempo”.

Infine sull'obiettivo europeo: “La Lazio può sperare e avere la convinzione di poter arrivare in Europa. Ci sono un paio di squadre inferiori. I biancocelesti hanno perso però cinque punti nelle ultime due partite in casa che possono pesare molto. Serve qualcuno che butti la palla dentro. Con il Milan ci sono state anche delle amnesie in difesa, la disattenzione è costata due punti”.