TMW - Salah: "Sto benissimo alla Roma. Voglio i Mondiali con l'Egitto"

Fonte: dal nostro inviato a Dubai, Marco Conterio

Presente all'International Sports Conference di Dubai, l'esterno della Roma Mohamed Salah ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Al Basilea sono stato bene, quello era il miglior club possibile per me in quel momento della mia carriera. Adesso sto benissimo alla Roma, il calcio italiano è molto diverso da quello inglese, ma devo dire che in Premier League ho imparato molto. L'Egitto? Vogliamo qualificarci per il Mondiale del 2018, adesso siamo primi nel girone e dobbiamo cercare di rimanerci. Le qualificazioni sono molto difficili".