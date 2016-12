TMW - Tavecchio: "Ok al Mondiale a 48. Speriamo di essere in Russia"

Fonte: dal nostro inviato Marco Conterio

"Mondiale a 48 squadre? Abbiamo aperto un dibattito anche nel nostro paese. Non tutte le opinioni sono conformi, ma personalmente sono d'accordo. In fondo sono un quarto delle partecipanti alla FIFA. Russia 2018? Noi corriamo per qualificarci e speriamo tanto di farcela. Non riuscirci sarebbe un problema", questo il pensiero di Carlo Tavecchio, presidente FIGC, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio, a margine del Globe Soccer in corso di svolgimento a Doha.