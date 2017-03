© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Lione Corentin Tolisso ha commentato le voci di mercato attorno a lui: "Non mi disturbano. Sono all'OL, sono concentrato totalmente su questo finale di stagione. Ci sono ancora due mesi molto importante. Ovviamente mi fanno enorme piacere ma non mi disturbano". Su di lui da mesi c'è la Juventus