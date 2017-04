TOP NEWS ore 13 - Pioli tra Firenze e Jiangsu. I nomi per il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Pioli.

Stefano Pioli sabato prossimo torna a Firenze con diversi vestiti cuciti addosso, l'ultimo sicuramente il più intrigante. Le sue quotazioni per il dopo Sousa sono elevate come quelle di Di Francesco, in uno sprint che ormai sembra riservato solo a questi due nomi. I Della Valle vorrebbero un tecnico italiano e abbastanza giovane, Corvino valuta la situazione giorno per giorno, anche se per adesso la certezza è che il 30 aprile scadrà definitivamente l'opzione per il rinnovo di Sousa e non sarà in alcun caso esercitata. Per Pioli l'ostacolo potrebbe invece essere rappresentato dallo Jiangsu, club cinese sempre di proprietà di Suning che non vorrebbe perdere definitivamente l'attuale tecnico nerazzurro.

Tra oggi e domani Bigon incontrerà l'agente di Goldaniga.

La trasferta di Palermo ha portato in dote al Bologna un punto che poco cambia le prospettive stagionali, ma pure un paio di contatti e idee in vista del prossimo mercato. Così, nel fine settimana, si è approfittato del faccia a faccia per tessere i primi contatti, che proseguiranno tra oggi e domani, quando il diesse Bigon incontrerà l’agente di Edoardo Goldaniga (23 anni). Il Bologna aveva già seguito l’estate scorsa Goldaniga, ma il Palermo non volle trattarne la cessione. Con la retrocessione, però, i programmi paiono cambiati e il club siciliano è disposto a parlare.

Chievo Verona, intervento perfettamente riuscito per Meggiorini.

L’A.C. ChievoVerona comunica che l’intervento a cui è stato sottoposto questa mattina all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar il giocatore Riccardo Meggiorini è perfettamente riuscito.

Meggiorini è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato nella partita di Serie A TIM giocata dal ChievoVerona contro il Cagliari sabato 15 aprile. Ad eseguire l’intervento, durato circa un’ora e mezza, è stato il Professor Claudio Zorzi con la collaborazione della sua equipe medica, alla presenza del responsabile sanitario del ChievoVerona Giuliano Corradini.

Hart in dubbio. Il Torino sceglie l’erede: Milinkovic o Skorupski.

Resta incerto il futuro del portiere del Torino e della nazionale inglese, Joe Hart, complice il cartellino oneroso (15 milioni la richiesta del City) e l’ingaggio (4 milioni). Il Toro da parte sua si è già cautelato tanto che sabato nel prepartita l’erede di Hart è sceso in campo nella fase di riscaldamento. Vanja Milinkovic Savic è arrivato una settimana fa e si allena coi nuovi compagni ma per questa stagione non può scendere in campo in gare ufficiali. Mihajlovic vuole testare il portiere ingaggiato a gennaio per 2,5 milioni di euro dal Lechia prima della fine della stagione tanto che sono in programma un paio di amichevoli per il giocatore. Sul taccuino granata c’è pure il nome di un altro straniero a contendersi il ruolo di titolare, il polacco Skorupski, proprietà Roma ma in prestito all’Empoli. Il Toro con i giallorossi ha già un accordo di mercato raggiunto a gennaio, opzione da far valere nel caso Padelli, in scadenza, trovi un’altra sistemazione (Inter o Atalanta).

Milan, i nomi di Montella e Fassone per difesa e centrocampo.

Nel summit di Casa Milan tra Montella e la dirigenza rossonera, sono stati fatti una serie di nomi non solo per l'attacco, ma anche per rinforzare gli altri reparti della squadra. Per la difesa - si legge - si sono spesi i nomi di Musacchio e Gonzalo Rodriguez, per la corsia mancina - visto il probabile addio di De Sciglio - il profilo è quello di Ricardo Rodriguez (piace anche all’Inter) visto che Kolasinac è destinato all’Arsenal. A centrocampo Luiz Gustavo e Kovacic piacciono molto a Montella, Fabregas invece è il preferito di Mirabelli.